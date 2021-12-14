وكالة الطاقة: المعروض النفطي العالمي يتجاوز الطلب

أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وظهور أوميكرون سيحد من الطلب العالمي على النفط، لكن الصورة الأوسع تشير إلى أن الإنتاج المتزايد سيتجاوز الطلب هذا الشهر.

وقالت الوكالة، ومقرها باريس، أنه "من المتوقع أن يبطئ ارتفاع حالات كوفيد-19 التعافي الجاري في الطلب على النفط ،لكنه لن يوقفه".

وأضافت: "إجراءات الاحتواء الجديدة التي فرضت لوقف انتشار الفيروس سيكون لها تأثير أخف على الأرجح على الاقتصاد، مقارنة بموجات كوفيد السابقة".

وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة ستكون المسؤولة منفردة عن أكبر زيادة في الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، مع تسارع أعمال الحفر والتنقيب هناك.

وفي العام المقبل قد تسجل السعودية وروسيا مستويات قياسية في الإنتاج السنوي إذا أنهت مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج المتفق عليه بالكامل.

وعندئذ قد يقفز المعروض النفطي العالمي بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل، بالمقارنة بارتفاعه 1.5 مليون برميل يوميا في 2021.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط هذا العام والعام المقبل بمقدار مئة ألف برميل يوميا كل عام، فيما يرجع في أغلبه إلى تراجع محتمل في استخدام وقود الطائرات نتيجة للقيود الجديدة على السفر.

المصدر: رويترز