النمسا تؤكد دعمها لمشروع الغاز "السيل الشمالي-2"

أعرب مستشار النمسا الجديد، كارل نهامر، عن مواصلة دعم بلاده لمشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، المتكون من أنبوبين لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

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ووفقا للمستشار النمساوي فإن مشروع "السيل الشمالي-2" لا ينبغي أن يكون وسيلة للضغط على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، وأكد أن النمسا ستواصل دعم المشروع، وتوقع أن يتم إطلاقه قريبا.

وأشار المستشار النمساوي، في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى أن "السيل الشمالي-2" مشروع أوروبي.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. بعد ذلك تم ملء الأنبوبين بالغاز في عملية فنية أخرى لإنهاء جاهزية الأنبوبين. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: تاس