النفط يتراجع بفعل مخاوف بأن "أوميكرون" قد يقلص الطلب على الخام

تراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الاثنين بفعل القلق من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم قد يقلص الطلب على الخام مع ظهور شكوك جديدة بشأن فعالية اللقاحات ضد متحور "أوميكرون".

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 76 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتسجل عند التسوية 74.39 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.29 دولار للبرميل.

وكان وزير النفط العراقي قال يوم الأحد إنه يتوقع أن تبقي "أوبك+" في اجتماعها القادم على سياستها لزيادات تدريجية في الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي إن أسواق النفط قد تواجه "فترة خطيرة" لأن تراجع الاستثمارات في الاستكشاف والحفر يهدد بانخفاض إنتاج الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا بحلول 2030.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الخام من حوض بيرميان، أكبر تشكيل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يسجل مستوى قياسيا مرتفعا في يناير.

المصدر: "رويترز"