هبوط في العقود الآجلة الأمريكية للغاز بتأثير الأحوال الجوية

هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 3 في المئة بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا من المعتاد حتى أواخر ديسمبر، ما يبقي الطلب للتدفئة منخفضا في هذا الوقت من العام.

جاء ذلك الهبوط، رغم قفزة بنحو 11 في المئة سجلتها أسعار الغاز الأوروبية، من شأنها أن تبقي صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وأنهت العقود الأمريكية للغاز تسليم يناير جلسة التداول منخفضة 13.1 سنت، أو 3.3 في المئة، لتسجل عند التسوية 3.794 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد قد قفز يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 3 من ديسمبر الجاري.

المصدر: "رويترز"