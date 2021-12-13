ليبيا: تحويل أكثر من 16 مليار دولار من العائدات النفطية إلى الحكومة

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن الشركة المملوكة للدولة حولت 16.883 مليار دولار من عائدات النفط إلى الحكومة في الأشهر السبعة الماضية.

وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله: "حققنا دخلا ممتازا جدا بسبب تحسن أسعار النفط، وبإمكاننا خلال الجزء المتبقي من العام تحقيق أموال أخرى"، مشيرا إلى أن "هناك مستقبلا مبهما وصورة ضبابية للنفط والغاز في ظل تجاهل حكومي للمشاريع التنموية للمؤسسة في ليبيا".

وخلال أعمال ورشة عمل بعنوان "الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية"، دعا صنع الله الشركات المستهلكة للطاقة إلى أن تجد البدائل في الطاقات المتجددة.

المصدر: "رويترز" + "بوابة الوسط"