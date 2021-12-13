الليرة التركية تقلص خسائرها بعد تدخل البنك المركزي

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 7 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد قرب 15 مقابل الدولار الأمريكي، ما دفع البنك المركزي للتدخل لتقليص الخسائر.

وأعلن المركزي التركي عن رابع تدخل له في السوق في أسبوعين بائعا للدولارات، ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد أن هوت إلى 14.99 مقابل الدولار، لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام.

ووفقا لحسابات مصرفيين يحللون البيانات الرسمية، باع البنك المركزي 1.5-2.0 مليار دولار في السوق اليوم الاثنين وحده بعد مبيعات بقيمة 2.5 مليار دولار في التدخلات الثلاثة الأولى.

وعند الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، قلصت الليرة خسائرها لتسجل 13.79 عند أقوى مستوى لها في الجلسة، لكنها ما زالت منخفضة 31 بالمئة منذ بداية الشهر الماضي.

وتأثرت الليرة التركية بمخاوف بشأن سياسة اقتصادية جديدة محفوفة بالمخاطر ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان، واحتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة وهو ما دفع البنك المركزي للتدخل مجددا.

المصدر: "رويترز"