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السعودية: نخطط لاستثمارات بقيمة 380 مليار ريال في مشاريع للطاقة المتجددة بحلول 2030

مال وأعمال

السعودية: نخطط لاستثمارات بقيمة 380 مليار ريال في مشاريع للطاقة المتجددة بحلول 2030
Reuters
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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن بلاده تخطط لاستثمارات بقيمة 380 مليار ريال في مشاريع للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وفي كلمة له خلال جلسات ملتقى ميزانية 2022، أعلن الوزير السعودي أن "المملكة تخطط لاستثمارات بقيمة 142 مليار ريال في توزيع الطاقة حتى 2030".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن يوم أمس الأحد، عزمه على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات لتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، مشيرا إلى أن "الإنفاق في ميزانية الدولة يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، بفائض يصل إلى 90 مليار ريال".

المصدر: "رويترز" + RT

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