وزير الطاقة السعودي: المملكة ستكون إحدى عدد قليل من الدول تزيد إنتاج النفط في 2022

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن المملكة ستكون إحدى عدد قليل من الدول التي ستزيد إنتاج النفط في عام 2022.

وفي كلمة له خلال جلسات ملتقى ميزانية 2022، أشار الوزير السعودي إلى أن النفط سيشكل 28% من الطلب على الطاقة حتى عام 2045 على الأقل مقارنة مع 30% في 2020، مبينا أن "تقليص الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والحفر قد يخفض إنتاج النفط بمقدار 30 مليون برميل بحلول 2030".

وقال إن "العالم مقبل على أزمة طاقة في شكل أو آخر في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها"، محذرا من "تلاشي الطاقة الإنتاجية الغير مستغلة عالميا".

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وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: العالم مقبل على أزمة طاقة في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماريhttps://t.co/AkviE3vfhu#ملتقى_الميزانية2022#ميزانية_السعودية2022#SaudiBudget2022pic.twitter.com/UjzZqoXSeF — جريدة الرياض (@AlRiyadh) December 13, 2021

ولفت إلى أن "الدولة الوحيدة التي أقدمت على زياردة إنتاجها هي المملكة وذلك في أبريل 2020، في أوج جائحة كورونا"، مشيرا إلى "أننا عالجنا عدم اليقين بيقين، فالتردد من قبل الآخرين هو نعمة ومبادرة الاستثمار أفضل من التردد".

وأضاف: "إذا انكمش الطلب على النفط في المستقبل فإن منتجي أوبك سيمثلون حصة أكبر في السوق"، معلنا أن "البنية التحتية للغاز الطبيعي، بما يشمل خطوط الأنابيب، ستكون مملوكة للدولة".

المصدر: "رويترز" + صحيفة "الرياض"