عائدات "غازبرم" الروسية من صادرات الغاز تتضاعف!

أظهرت بيانات جمركية، أن عائدات شركة "غازبروم" الروسية من صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب تضاعفت خلال العام الجاري وبلغت 39.6 مليار دولار.

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ووفقا لبيانات الجمارك الروسية فقد ارتفعت أسعار تصدير الغاز الطبيعي في أكتوبر الماضي بنسبة 44% مقارنة بشهر سبتمبر من 2021.

كذلك أشارت البيانات إلى حجم صادرات الغاز في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام صعدت بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 لتصل إلى 171.5 مليار متر مكعب.

ويأتي ارتفاع العائدات في ظل صعود أسعار الوقود الأزرق في أوروبا بسبب زيادة الطلب وتراجع مخزونات الغاز الطبيعي.

المصدر: نوفوستي