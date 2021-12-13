لبنان.. الدولار يسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

تخطى سعر صرف الدولار في لبنان، في السوق السوداء (الموازية)، اليوم الإثنين، عتبة الـ26 ألف ليرة لبنانية، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 26300 ليرة للمبيع و26350 ليرة للشراء.

RT

وكان الدولار سجل انخفاضا كبيرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة، إلا أنه عاد ليرتفع خاصة بعد اعلان مصرف لبنان تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولارالواحد.

المصدر: RT