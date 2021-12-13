منتدى استثمار يجمع رجال أعمال مغاربة وإسرائيليين في مراكش العام المقبل

يستعد رجال أعمال مغاربة وإسرائيليون لعقد منتدى للاستثمار بمراكش في مايو المقبل لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بعد أكثر من سنة من تطبيع العلاقات بينهما.

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ومن المرتقب أن ينظم المنتدى من طرف غرفة التجارة والصناعة المغرب-إسرائيل، بمدينة مراكش في الفترة ما بين 17 و19 من مايو 2022، وسيحضره حوالي 300 من رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة المغرب-إسرائيل (CCIMI)، التي أنشئت قبل بضعة أشهر وتضم حوالي 150 من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، أنها تعمل من أجل تمهيد الطريق لصالح المشغلين المغاربة والإسرائيليين.

وعقدت الغرفة في التاسع من ديسمبر الجاري مؤتمرا في مدينة الدار البيضاء، بحضور شخصيات من مجال الأعمال تنتمي إلى قطاعات اقتصادية مختلفة، ما كان فرصة لوضع خطة عمل للسنة المقبلة، من أبرز ما تضمنته عقد أربع مناسبات رئيسية.

وكانت الغرفة ذاتها أنشئت كجمعية غير هادفة للربح وفقا للتشريعات المغربية، وتعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتعمل على إبراز الفرص التي يتيحها كل من المغرب وإسرائيل.

وحسب بلاغ صادر عن الجهة ذاتها، ستُنظم خلال الأشهر الأولى من عام 2022 عدة أنشطة لتوفير الدعم لشبكات الأعمال التجارية في إسرائيل والمغرب، من أجل التعجيل بعمليات التبادل، وكذلك تنظيم عديد التظاهرات الثقافية.

ومن المقرر أن تخصص اللقاءات الأربع للسنة المقبلة لقطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة والمياه، والصناعة الصيدلانية، والصناعات التحويلية، كما سيتم تنظيم بعثات تجارية ومشاركة في المنتديات.

المصدر: المغرب اليوم