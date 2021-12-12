برلماني إيراني: مبيعاتنا الحالية من النفط بلغت 1.2 مليون برميل یومیا

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، إن مبيعات بلاده الحالية من النفط بلغت 1.2 مليون برميل یومیا.

وأشار النائب الإيراني إلى أن "الارتفاع الأخير في أسعار صرف الدولار لم يكن نتيجة نقص العملة في الأسواق، بل جاء بسبب الأجواء النفسية التي خلفتها تجربة المفاوضات في الحكومة السابقة".

وأضاف: "نحن نبيع الآن 1.2 مليون برميل من النفط يوميا، بينما لم تتخط مبيعاتنا بعام 2019 في حكومة روحاني مئة ألف برميل. بالنظر إلى هذه الأرقام لا أتوقع أن نذهب نحو الأسوأ".

المصدر: RT