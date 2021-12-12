أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد في افتتاح أعمال المؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المنعقد في مدينة أسوان المصرية.

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وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أكد في كلمته على الاهتمام الخاص الذي توليه الجامعة العربية لموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لا سيّما في شقها المتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أهميتها الكبيرة في إطار سعي الدول العربية إلى تنويع مصادر الطاقة لديها.

كما نوه أبو الغيط بالقرارات التي اتخذها كل من المجلس الوزاري للكهرباء والهيئة العربية للطاقة الذرية لتعزيز التنسيق بين الهيئات العربية المختصة وبما في ذلك تنظيم ندوات ومؤتمرات لدعم القدرات العربية في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء المحطات النووية.

وأشار المصدر إلى أن الكلمة تطرقت إلى الترابط بين الطلب المتزايد على الطاقة والتأقلم مع تغيرات المناخ في المنطقة وما يستوجبه ذلك من ضرورة وضع خطط مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المتعلقة بالتغير المناخي والحاجة إلى تعزيز استغلال مصادر الطاقة النظيفة وتوسيعها لتشمل الطاقة الذرية.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لنجاح قمتي المناخ القادمتين في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة في تحقيق تقدم جوهري في هذا الصدد.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أشاد بالرؤية العربية التي أولت اهتماما خاصا لتعزيز التكامل العربي في مجال الطاقة، منوها بالعمل الدؤوب للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي تكلل بقطع أشواط كبيرة في سبيل الوصول إلى سوق عربية حقيقية في هذا المجال.

يذكر أن المؤتمر نظم من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية لجمهورية مصر العربية وتجري أعماله خلال الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري

ناصر حاتم

المصدر: RT