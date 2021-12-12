الرئيس الإيراني يكشف أهداف مشروع ميزانية العام المقبل
Reuters Didor Sadulloev
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كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن مشروع ميزانية العام المقبل للبلاد، يستهدف نموا قدره 8%.
وبعد وصوله للبرلمان لتقديم الميزانية العامة المقترحة للبلاد للعام القادم، قال إبراهيم رئيسي: "الحكومة السابقة ربطت اقتصاد البلد ورهنته بالغرب، وهذا تسبب بصعوبات للجميع".
وأضاف رئيسي: "لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة"، مشددا على أن "خطنا الأحمر هو نقص الميزانية والاستدانة من المصارف".
وتابع: "هدفنا في مشروع ميزانية العام القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد".
المصدر: "إيرنا"
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