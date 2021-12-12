الرئيس الإيراني يكشف أهداف مشروع ميزانية العام المقبل

كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن مشروع ميزانية العام المقبل للبلاد، يستهدف نموا قدره 8%.

إقرأ المزيد

وبعد وصوله للبرلمان لتقديم الميزانية العامة المقترحة للبلاد للعام القادم، قال إبراهيم رئيسي: "الحكومة السابقة ربطت اقتصاد البلد ورهنته بالغرب، وهذا تسبب بصعوبات للجميع".

وأضاف رئيسي: "لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة"، مشددا على أن "خطنا الأحمر هو نقص الميزانية والاستدانة من المصارف".

وتابع: "هدفنا في مشروع ميزانية العام القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

المصدر: "إيرنا"





