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الرئيس الإيراني يكشف أهداف مشروع ميزانية العام المقبل

مال وأعمال

الرئيس الإيراني يكشف أهداف مشروع ميزانية العام المقبل
Reuters Didor Sadulloev
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن مشروع ميزانية العام المقبل للبلاد، يستهدف نموا قدره 8%.

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وبعد وصوله للبرلمان لتقديم الميزانية العامة المقترحة للبلاد للعام القادم، قال إبراهيم رئيسي: "الحكومة السابقة ربطت اقتصاد البلد ورهنته بالغرب، وهذا تسبب بصعوبات للجميع".

وأضاف رئيسي: "لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة"، مشددا على أن "خطنا الأحمر هو نقص الميزانية والاستدانة من المصارف".

وتابع: "هدفنا في مشروع ميزانية العام القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

المصدر: "إيرنا"



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