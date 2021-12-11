شركة أغذية روسية: نخطط لتوطين صناعاتنا في الشرق الأوسط والإمارات ضمن خياراتنا

صرح سيرغي إيفانوف، المدير التنفيذي لمجموعة "إيفكو" الروسية للصناعات الغذائية، بأن الشركة تخطط لتوطين صناعاتها في منطقة الشرق الأوسط، وتوسيع تصدير منتجاتها للمنطقة​​​.

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وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" قال مدير "إيفكو": "نخطط لبناء مصنع لإنتاج اللحوم النباتية، مع التكنولوجيا النوعية الخاصة بنا في المنطقة. حتى الآن لم نقرر أين سيكون، لكننا سنتخذ القرار في الشتاء". وتابع أن الشركة ما زالت تجري دراسة هذا الموضوع "وندرس خيار دولة الإمارات العربية المتحدة".

واستطرد المدير التنفيذي للمجموعة: "يمكننا بيع الكثير هناك بمئات الملايين من الدولارات. نحن ندرك أن الأمر لا يتعلق بإرسال زيوت إلى هناك فحسب، ولكن القدوم إلى هناك بعلاماتنا التجارية، مع تقنياتنا الجديدة.. والمكونات الجديدة، والحلوى الجديدة، واللحوم النباتية والدهون الجديدة".

وأكد المدير العام للشركة أن "إيفكو" تمتلك ميناء خاصا على البحر الأسود، تصدر الشركة من خلاله منتجاتها الى دول مختلفة، بما فيها تركيا وإيران ومصر، مضيفا: "وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق المستهدفة".

المصدر: "سبوتنيك"