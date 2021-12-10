مباحثات سورية مع دولة آسيوية لتعزيز الاستثمار

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في جاكرتا، الوزير المفوض عبد المنعم عنان، مع مسؤولة إندونيسية، عبر تقنية الفيديو، سبل تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال القائم بالأعمال السوري خلال مباحثاته مع مديرة إدارة التعاون الثنائي في وزارة التجارة الإندونيسية (ميد ايو مارثيني): "الهدف من اللقاء هو مناقشة فرص وطرق زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والنظر في تأطيرها ضمن اتفاق وتأسيس آلية تعاون مشتركة".

ولفت عنان إلى أنه رغم فرص التعاون الواسعة بين البلدين فإنها لا تزال محدودة، مشيرا إلى أن سوريا تتجه نحو آفاق استثمارية جديدة وإعادة الإعمار، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الإندونيسية الاستفادة منها.

من جانبها قدمت مارثيني مقترحا بتشكيل مجموعة عمل تجارية لبحث الفرص والتحديات وإمكانيات التعاون مع الشركات الحكومية والقطاع الخاص بسوريا، عبر دعوة غرف التجارة الإندونيسية والسورية للمشاركة فيها والتوقيع بشكل مبدئي على مذكرة تفاهم بين البلدين لزيادة وتطوير التبادل التجاري.

وأكدت مارثيني أنه سيتم تقديم مسودة أولية لمذكرة تفاهم نموذجية، وتأمين عقد اجتماعات بين السفارة السورية وغرفة تجارة إندونيسيا لبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص.

المصدر: سانا