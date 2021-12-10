مسؤول يكشف عن موعد تمويل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

كشف مسؤول روسي عن موعد البدء في تمويل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، التي تعد بوابة لمنتجات روسية لأسواق مصر وإفريقيا.

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وقال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة، فاسيلي أوسماكوف، خلال منتدى دولي للتصدير "صنع في روسيا" اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ في العام 2022 في تمويل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن هذه التجربة من الممكن تطبيقها في دول أخرى، مثل أوزبكستان.

وقعت موسكو والقاهرة في 2018 اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية بمصر، ومن المخطط أن تمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، وستنفذ على 3 مراحل ولمدة 13 عاما.

المصدر: تاس