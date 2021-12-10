 
مباشر

رئيسة الوزراء التونسية تطمئن المقرضين الدوليين

مال وأعمال

رئيسة الوزراء التونسية تطمئن المقرضين الدوليين
Reuters
رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxg3

قالت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، اليوم الجمعة إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، وهو ما تحرص عليه.

إقرأ المزيد
"المركزي التونسي": سنتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من 2022

وأضافت بودن أن الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

وفي مؤتمر أيام المؤسسة، الذي يعقد بسوسة، أكدت بودن أن "الدولة التونسية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية وستستمر في ذلك بسبب مستوى احتياطي النقد الأجنبي في تونس".

وبدأت تونس الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد حول برنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار. وأمس الخميس، قال محافظ البنك المركزي التونسي، إن تونس تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 7 مليارات دولار، أو ما يعادل 119 يوما من الواردات.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا