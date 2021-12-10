"المركزي التونسي": سنتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من 2022
RT
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قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الخميس إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن "الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشرا جيدا للغاية على أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو".
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في مؤتمر اقتصادي إن "تونس بعيدة عن إعادة جدولة ديونها في إطار نادي باريس على الرغم من الصعوبات المالية".
المصدر: وكالات
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