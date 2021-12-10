"المركزي التونسي": سنتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من 2022

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الخميس إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن "الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشرا جيدا للغاية على أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو".

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في مؤتمر اقتصادي إن "تونس بعيدة عن إعادة جدولة ديونها في إطار نادي باريس على الرغم من الصعوبات المالية".

المصدر: وكالات