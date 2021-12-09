المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يمتنع عن توقع استمرار زيادة الأسعار في 2022

أحجم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديزي، اليوم الخميس، عن توقع ما إذا كانت الزيادات في الأسعار ستستمر خلال عام 2022.

وقال ديزي إن أسعار البنزين والغاز الطبيعي والسيارات المستعملة تتراجع، لكن هذه الانخفاضات ربما لا تنعكس في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، والتي يتوقع خبراء الاقتصاد أن ترتفع 6.8 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "لن أتوقع بخلال القول... إن معظم التوقعات المستقلة لا تزال ترى تراجعا في زيادات الأسعار وأنها ستتراجع تراجعها ملحوظا على مدار العام المقبل".

المصدر: "رويترز"