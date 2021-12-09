موقع: مصر تبرز كمورد رئيس للغاز الطبيعي المسال إلى تركيا

أظهرت بيانات أن مصر برزت حديثا بصفتها موردا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى السوق التركية، إذ صدرت 7 شحنات حتى الآن نحو تركيا في الربع الأخير من عام 2021 منذ بداية شهر أكتوبر.

وجاء ذلك وفقا لأرقام نشرها موقع "إس آند بي غلوبال بلاتس" المختص، اليوم الخميس.

وأوضح الموقع أنه لا يزال لدى تركيا عقد واحد طويل الأجل للغاز المسال مع شركة "سوناطراك" الجزائرية، والذي من المقرر أن يستمر حتى عام 2024، ولكن بخلاف ذلك كانت تستقبل الشحنات في الغالب من الولايات المتحدة وقطر.

وتواجه أنقرة احتمال انتهاء المزيد من عقود الاستيراد طويلة الأجل في المستقبل القريب بعد انتهاء مهلة صفقات مع أذربيجان لتوريد خطوط الأنابيب ونيجيريا للغاز الطبيعي المسال في أبريل وأكتوبر، على التوالي.

المصدر: "spglobal"