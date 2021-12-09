سيدة أعمال روسية تسجل رقما قياسيا بين أغنى أغنياء العالم

تصدرت تاتيانا باكالتشوك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Wildberries، وهو موقع للتجارة الإلكترونية، قائمة أغنى أغنياء العالم من حيث معدل نمو الثروة.

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ووفقا لبيانات مجلة "فوربس" الأمريكية فقد نمت ثروة باكالتشوك، التي تعد أغنى امرأة في روسيا، بنسبة 1000% على مدار العام، ويعد هذا رقما قياسيا بين أصحاب المليارات في العالم.

وتحتل باكالتشوك المرتبة الـ165 في قائمة أغنى أغنياء العالم لمجلة "فوربس"، وتبلغ ثروة سيدة الأعمال الروسية نحو 13 مليار دولار. وللمقارنة قدرت المجلة ثروة باكالتشوك قبل عام بنحو 1.2 مليار دولار.

وWildberries هو موقع للتجارة الإلكترونية يبيع مختلف العلامات التجارية، ويجذب قرابة مليوني زائر يوميا، وقد لقي الموقع رواجا في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

في البداية كان الموقع الإلكتروني يقوم ببيع ملابس الأطفال، لكنه اليوم يعرض كل شيء من الملابس ومستحضرات التجميل إلى المنتجات المنزلية ولعب الأطفال.

وقبل إدارة Wildberries كانت باكالتشوك تعمل معلمة لغة إنكليزية، وقامت بتأسيس الموقع في عام 2004، عندما كانت في إجازة الأمومة، حيث بدأت تفكر في الصعوبة التي تواجهها الأمهات في التسوق لشراء الملابس لأطفالهن، لذلك قررت باكالتشوك تجاوز الصعوبة عن طريق إنشاء شركة Wildberries.

المصدر: RT + فوربس