إيطاليا تفرض غرامة قياسية تبلغ 1.1 مليار يورو على "أمازون"

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية غرامة قدرها 1.1 مليار يورو على شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة اليوم الخميس، أن الغرامة فرضت كون الشركة تسيئ استخدام موقعها المهيمن في مجال لوجستيات التجارة الإلكترونية.

#BREAKING Italy's anti-trust authority fines Amazon 1.1 billion euros pic.twitter.com/5k6mllaNiX — AFP News Agency (@AFP) December 9, 2021

وأضافت أن موقع "أمازون" المهيمن في السوق الإيطالية مكنها من تفضيل خدماتها اللوجستية الخاصة مع البائعين النشطين على منصة Amazon.it على حساب المشغلين المنافسين في هذه السوق وتعزيز مركزها المهيمن.

وتعد الغرامة ضد "أمازون" أحدث إجراء ضد شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الغرامة الجديدة بعد أسبوعين من فرض نفس السلطة غرامة قدرها 68.7 مليون يورو على "أمازون" لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ف ب