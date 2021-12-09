بورصة موسكو تنتعش وتعوض بعض خسائرها السابقة

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الخميس، معوضة بذلك بعض الخسائر التي تكبدتها أمس، وكانت البورصة الروسية قد تراجعت مساء الأربعاء في ظل مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على روسيا.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.41% إلى 3823.85 نقطة، وذلك بعد تراجع بنسبة 2.6% أمس.

وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.37% إلى 1635 نقطة، بعد انخفاض بنسبة 2.1% مساء الأربعاء.

المصدر: RT