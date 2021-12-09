شركة تركية تخسر في باريس أمام الدولة الليبية قضية تعويضات بقيمة 190 مليون دولار

أفادت إدارة القضايا في ليبيا بأنها حققت نجاحا جديدا في منازعات خارجية، تمثل في تجنيب الخزانة العامة خسارة 190 مليون $ كانت تطالب بها شركة "قوريش" التركية.

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وأوضحت إدارة القضايا في ليبيا أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس، قضت في حكم نهائي بتاريخ 23 نوفمبر 2021، في الدعوى التحكيمية المقامة من قبل شركة "قوريش" التركية "برفض جميع طلبات الشركة والزامها بأن تدفع للدولة الليبية اتعاب المحاماة بقيمة 1.8 مليون يورو، فضلا عن الزامها بدفع مصاريف التحكيم وقدرها 1.458.102 يورو يخصم منها مبلغ 342.676 يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.

ولفتت الإدارة الليبية المختصة إلى أن هذا النزاع بدأ بزعم "الشركة المدعية إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس، وإنشاء مبان بجامعة طرابلس بمناسبة قيام ثورة 17 فبراير 2011.

ووصفت الإدارة الليبية هذا الحكم الدولي بأنه يؤكد "الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين، وتعاون وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية، مما يتطلب تعزيز هذا التعاون ودعم تلك الجهود بكافة الوسائل التي تمكن الإدارة من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام".

المصدر: RT