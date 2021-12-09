الرئيس السيسي يوافق على قرض من اليابان

وافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قرض من اليابان بقيمة 20 مليار ين ياباني (نحو 176 مليون دولار) يهدف لتطوير قطاع الكهرباء.

وأصدر الرئيس المصري، القرار رقم 324 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "جایکا" للحكومة المصرية قرض تنمية.

ويهدف القرض لتطوير قطاع الكهرباء في مصر، وقيمة القرض 20 مليار ين ياباني، وبغرض تنفيذ برنامج الإصلاح في هذا القطاع. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المصدر: الوطن