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البرلمان البحريني يوافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة

مال وأعمال

البرلمان البحريني يوافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد عضو في البرلمان البحريني أحمد السلوم، في بيان بأن البرلمان وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة وذلك في إطار خطط لإصلاح المالية العامة للبلاد المثقلة بالديون.

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وقال السلوم، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، في بيان إن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 10 بالمئة إدراكا منه أن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة.

وتأتي الخطوة لدعم الميزانية، وكانت البحرين قد أعلنت عن خطط لإنفاق أكثر من 30 مليار دولار لتحفيز الاستثمار وتأهيل البنية التحتية وإنشاء خمس مدن جديدة على جزر اصطناعية.

المصدر: رويترز

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