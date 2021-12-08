أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وتجاوزت الأسعار هذا المستوى للمرة الأولى منذ 18 أكتوبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز في مركز TTF في هولندا إلى 1225.6 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بزيادة نسبتها 9% عن سعر الإغلاق السابق.

وفي وقت سابق، استبعد مسؤول رفيع في شركة "غازبروم" الروسية أن تتراجع أسعار الغاز في أوروبا في الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى أن سعر الغاز عند مستوى 1000 دولار ليس مستقرا.

المصدر: تاس