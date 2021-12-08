نصيحة من ذهب.. "بنك أوف أمريكا" يحدد شركات مثالية للاستثمار في 2022

حدد البنك الأمريكي "بنك أوف أمريكا" شركات الطاقة المثالية للاستثمار في 2022 في منطقة EEMEA (أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا).

وأدرج البنك الأمريكي 3 شركات طاقة روسية ضمن اللائحة وهي "روس نفط" و"غازبروم" و"نوفاتيك".

ووفقا لمحللي "بنك أوف أمريكا" فإن الشركات "المثالية" تتميز بقاعدة موارد كبيرة ومنخفضة التكلفة بالإضافة للقدرة على تحقيق أرباح كبيرة، عندما تنخفض أسعار النفط، وإمكانية نمو الإيرادات وعائدات عالية للمستثمرين.

ويرى محللو البنك أن سهم شركة "روس نفط" يتمتع بآفاق للارتفاع بنسبة 40%، ويدعم ذلك تكلفة متدنية لبرميل النفط، والتي تعد إحدى الأدنى في العالم (2.8 دولار للبرميل)، إلى جانب امتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم.

أما فيما يتعلق بشركة "نوفاتيك"، فيقول البنك إن سهم الشركة الروسية انخفض بشكل كبير في الخريف الماضي، ويرى محللو البنك أن سعر السهم لا يأخذ في الاعتبار مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" ومشاريع أخرى، ورجح المحللون ارتفاع سهم الشركة في 2022.

في حين أن سهم شركة "غازبروم" مرجح للارتفاع بنحو 50% في الأشهر الـ12 المقبلة في ظل ظروف مواتية في سوق الغاز، في إشارة لارتفاع الطلب على الوقود الأزرق.

المصدر: فيدوموستي