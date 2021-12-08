بيسكوف: بوتين لا يستطيع إعطاء البنك المركزي تعليمات أو إشارة لرفع سعر الفائدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستطيع إعطاء البنك المركزي تعليمات أو إشارة لرفع سعر الفائدة الرئيسي.

وشدد بيسكوف على أن، البنك المركزي وحده يملك حق القيام بذلك. وأضاف بيسكوف: "يمكن تحقيق دفع التضخم إلى المستوى المستهدف من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك الأساليب والطرق التي تعمل الحكومة على صياغتها".

يوم أمس، قال الرئيس بوتين في اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية، إن التضخم في روسيا في عام 2022 يجب أن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 4٪.

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وأشار بوتين إلى أن ارتفاع الأسعار يتمتع بطبيعة عالمية شاملة، "وأسبابه الرئيسية هي سياسات الميزانيات الناعمة للغاية لعدد من البلدان الأجنبية والاقتصادات المتقدمة".

وأعرب الرئيس بوتين، عن اعتقاده بأنه يجب تطبيق آليات فعالة لمواجهة التضخم. وطالب بوتين بالتركيز على زيادة عرض السلع والخدمات في السوق المحلية.

وشدد بوتين على أن "هذا يتعلق أولا بالمنتجات الغذائية".

المصدر: تاس