سفير: روسيا تزيد إمدادات الغاز إلى أوروبا بطلب من الشركاء الأوروبيين

قال سفير روسيا في هنغاريا يفغيني ستانيسلافوف، إن بلاده ستزيد حجم توريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفقا لطلبات شركائها الأوروبيين.

وشدد السفير، على أن الجانب الروسي لم يرفض أي طلب من هذا النوع حتى الآن. وردا على سؤال، خلال مقابلة مع مجلة Magyar Demokrata، عن سبب عدم استعجال "غازبروم"، لإنقاذ أوروبا في أزمة غاز: "غازبروم، ليست ملزمة بإنقاذ أي أحد، لأنها ليست وزارة حالات الطوارئ. لكن غازبروم كشركة موثوقة تتمتع بسمعة تجارية قوية، تفي بالكامل بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها، بما في ذلك الشركاء في أوروبا، وتقوم بتوريد إمدادات الغاز بشكل مضمون دون انقطاع في هذا الاتجاه، ويقر بهذا الأمر جميع السياسيين الأوروبيين".

وتابع السفير: "في هذا العام، زادت غازبروم الإمدادات إلى أوروبا بنسبة 10٪. وبشكل عام، بلغت زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى القارة الأوربية نسبة 15٪، مع الأخذ بالاعتبار توريد الغاز الطبيعي المسال".

وشدد السفير، على أن الجانب الروسي يزيد توريد الغاز بقدر ما يطلب منا الشركاء.

ونوه ستانيسلافوف بأن الجانب الروسي، زاد من توريد الغاز عبر منظومة نقل الغاز الأوكرانية، وهو ما جعله يفي بالالتزامات الخاصة بالترانزيت عبر أوكرانيا بأكثر من 10٪ من الحجم المتفق عليه بالعقود.

المصدر: تاس