الكويت تحظر استيراد منتجات من فرنسا وإيران

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، قرارا يقضي بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان من فرنسا وإيران.

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ويقضي القرار بفرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم، من كل من فرنسا وإيران، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1.

من جانبه، أوضح الناطق باسم الهيئة، طلال الديحاني، حيثيات هذا القرار قائلا: "إن هذا القرار قد جاء بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعة آخر المستجدات وتطورات الحالة الصحية في هذه الدول، والتي ثبت انتشار الوباء لها، وكذلك حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بأقصى درجات السلامة والأمان للطيور المستوردة من الخارج"، مشيرا إلى "قرار الهيئة برفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من الأردن، بعد ثبوت خلوها من الأمراض".

وأشار الديحاني إلى أن "قرارات الهيئة شددت على ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط المعمول بها والتي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة، طبقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي"، لافتا إلى أنه "سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية، بعد فحص العينات بمختبر الهيئة، على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية".

المصدر: "القبس"