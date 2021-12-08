بيلاروس ترد على العقوبات الغربية بفرض حظر غذائي

فرضت بيلاروس حظرا غذائيا على استيراد عدد من المواد الغذائية من الدول الغربية ردا على العقوبات التي فرضت عليها، وقالت إن الإجراء طال الدول التي قامت بأعمال غير ودية.

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وأفادت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية بأن الحظر الغذائي سيطبق اعتبارا من مطلع العام القادم (1 يناير 2022)، وجاء بناء على قرار مجلس الوزراء البيلاروسي حول "تطبيق إجراءات خاصة فيما يتعلق بأنواع معينة من السلع".

وأشار مجلس الوزراء إلى أن القرار تم اتخاذه في ظل المحاولات المستمرة للغرب لممارسة ضغط عقوبات غير قانونية على بيلاروس.

وينطبق حظر الاستيراد على عدد من السلع من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والولايات المتحدة وكندا والنرويج وألبانيا وآيسلندا ومقدونيا الشمالية والمملكة المتحدة والجبل الأسود وسويسرا.

ويشمل الحظر البيلاروسي سلعا مثل الخنازير ولحوم الماشية واللحوم المملحة والمجففة وأصنافا من الحليب ومنتجات الألبان.

المصدر: وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية