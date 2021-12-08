أحد أطول السكك في العالم.. إطلاق أعمال صيانة في خط سكك حديد روسي

أعطى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لأعمال صيانة نهائية لمقطع من خط السكة الحديدية " بايكال – آمور".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام فإن الحديث يجري عن الربط النهائي بين خطوط السكك الحديدية. وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن أعمال الصيانة هذه ضرورية لزيادة التدفقات المرورية عبر خط السكة الحديدية "بايكال – آمور".

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات للحكومة بمراقبة أسعار المواد الخام والعمل أثناء تحديث البنية التحتية لخط "بايكال – آمور" والسكك الحديدية العابرة لسيبيريا.

ويعد خط السكة الحديدية " بايكال – آمور" من أطول خطوط السكك الحديدية في العالم أجمع، إذ يبلغ طوله 4,324 كيلومتر. وهو يمتد من سيبريا الشرقية إلى الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: تاس