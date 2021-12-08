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كوريا الجنوبية تستعد لتصدير "سبوتنيك لايت" إلى السوق العالمية

مال وأعمال

كوريا الجنوبية تستعد لتصدير
Sputnik
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قال الكونسورتيوم الكوري الجنوبي المتعاقد مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي حول إنتاج اللقاحات في جمهورية كوريا، إنه مستعد لتوريد "سبوتنيك لايت" إلى السوق العالمية.

 وذكر كيم جي يونغ المتحدث باسم شركة GL Rapha التي تترأس الكونسورتيوم، أنه يتم إنجاز اللمسات النهائية للبدء في تصدير لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لكوفيد-19 إلى الدول الأخرى.

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وأضاف المتحدث: "لقد قمنا بالفعل بإنتاج مجموعة تجارية من لقاح سبوتنيك لايت واجتزنا بنجاح اختبارات مراقبة الجودة في مركز غاماليا. نحن ننتظر من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، معلومات عن المستلم النهائي. بعد ذلك سنبدأ في تصدير اللقاح".

ورفض المتحدث الكشف عن أية تفاصيل حول حجم هذه الإمدادات الخارجية المقبلة، وذكر أن ذلك يعد من الأسرار التجارية.

في سبتمبر الماضي، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن الكونسورتيوم الكوري الجنوبي أنتج ما لا يقل عن 10 ملايين جرعة من "سبوتنيك لايت"، ومن المقرر إنتاج ما مجموعه 650 مليون جرعة من هذا اللقاح.

المصدر: تاس  

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