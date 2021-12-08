كوريا الجنوبية أمام أزمة حادة بسبب العزوف عن الزواج و"شيخوخة" متسارعة

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء أن ما يقرب من 1 من كل 3 أسر في كوريا الجنوبية تتكون من شخص واحد في العام الماضي.

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وتظهر البيانات ارتفاع عدد الأسر المتكونة من فرد واحد على خلفية، تأخير في الزواج والشيخوخة المتسارعة.

وشكلت الأسر المكونة من فرد واحد 31.7% من الإجمالي في العام الماضي، بزيادة من 30.2% في العام الذي سبقه، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الكورية.

وقالت هذه الوكالة المتخصصة إن إجمالي عدد الأسر المكونة من فرد واحد بلغ 6.64 مليون في عام 2020، فيما كان قبل عام 6.15 مليون، في حين تواصلت نسبة الأسر المكونة من فرد واحد في الارتفاع منذ عام 2015، وبلغت حينها 27.2%..

وأفيد بأن هذه البيانات جاءت متماشية مع التغيرات الديموغرافية التي تشهدها كوريا الجنوبية، حيث يتزايد عدد الشباب الكوريين الجنوبيين الذين يؤخرون زواجهم أو يتخلون عنه بسبب الصعوبات الاقتصادية والتبدلات في الأعراف الاجتماعية، ما أدى إلى انخفاض معدل المواليد، المنخفض في الأصل.

وتعاني كوريا الجنوبية أيضا من ظاهرة شيخوخة متسارعة مع توقعات بأن تصبح مجتمعا متقدما في العمر في عام 2025، حيث ستصل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق إلى 20% من إجمالي السكان.

ومن بين الأسر المكونة من فرد واحد، كان الأشخاص في العشرينات من العمر يمثلون النسبة الأكبر بنسبة 19.1% في العام الماضي، ويأتي تاليا الأشخاص في الثلاثينيات من العمر بنسبة 16.8%، فأصحاب الخمسينيات من العمر بنسبة 15.6%..

ووفق الجنس، شكلت النساء اللائي تبلغ أعمارهن 60 عاما وأكثر ويعشن بمفردهن، النسبة الأكبر بنسبة 45.1%.

أما بالنسبة لأسباب العيش الفردي فقد اختار 24.4% الدراسة والعمل، تليها وفاة الزوج بنسبة 23.4%. وأظهرت البيانات أن 16.2% قالوا إنهم اختاروا وأرادوا طواعية العيش بمفردهم.

وقالت الوكالة إن ستة من كل 10 أسر مكونة من فرد واحد لديها وظائف في العام الماضي.

المصدر: يونهاب