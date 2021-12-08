مجلس النواب الأمريكي يقر مبادرة تسمح بزيادة سقف الدين العام

قالت قناة C-SPAN التلفزيونية، إن مجلس النواب الأمريكي، تبنى أمس الثلاثاء مبادرة، من شأنها أن تساعد في المستقبل القريب في الموافقة على زيادة سقف الدين العام وفق عملية مبسطة.

وذكرت القناة، أن 222 نائبا صوتوا لصالح الوثيقة، بينما عارضها 212 آخرون. وفي وقت لاحق، سيتعين على مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، التصويت على هذه المبادرة.

من المتوقع أن تتم الموافقة على الوثيقة. ونوهت القناة، بأنه سيلي ذلك، تصويت في مجلسي النواب والشيوخ على مشروع القانون الرئيسي الخاص برفع سقف الدين العام، وسيتطلب ذلك أغلبية بسيطة من الأصوات، وهو متوفر لدى الديمقراطيين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.

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ووفقا لموقع Axios، يجري الحديث عن استخدام هذا الإجراء لمرة واحدة فقط.

يوم 14 أكتوبر، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيادة سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار، ليصل إلى 28.9 تريليون دولار، وهو كما لاحظت وزارة المالية الأمريكية سابقا، سيسمح بتغطية النفقات حتى 3 ديسمبر 2021.

المصدر: تاس