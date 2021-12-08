سفير: الأرجنتين تهتم ببناء مصنع لشركة "كاماز" الروسية في أراضيها

أفاد السفير الروسي لدى الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، بأن الجانب الأرجنتيني يهتم بإمكانية تنظيم إنتاج منتجات شركة "كاماز" الروسية في أراضيه.

وقال السفير إنه تم في أحد اللقاءات التي عقدها الوفد الروسي لرجال الأعمال مع ممثلي السلطات المحلية، طرح مسألة "تجميع منتجات شركة "كاماز" الروسية في المصانع الأرجنتينية"، مضيفا في الوقت ذاته أن بحث المسائل المحددة بهذا الشأن لم يبدأ بعد. لكننا شعرنا باهتمام الأرجنتينيين بمناقشة هذا الموضوع. وهناك اقتراحات وحتى نقاط معينة حيث من الممكن بناء مصنع لذلك".

وأوضح: "يدرس الأرجنتينيون قدراتهم. إنهم مهتمون بنشر الإنتاج في أراضيهم وليس فقط بالتوريد".

هذا وأفاد الدبلوماسي الروسي بأن السلطات الأرجنتينية تستعد لمناقصة دولية لإعادة بناء خط سكة حديد بين ميناء باهيا بلانكا وحقل فاكا مويرتا للنفط الصخري وتعلن عن اهتمامها بمشاركة روسيا.

وأكد أن الجانب الروسي ناقش أيضا خلال زيارته إلى الأرجنتين المناقصة الأرجنتينية لتوريد القطارات الكهربائية التي تشارك فيها شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية. وقال: "عبرنا عن أملنا بأن ينتهي تنفيذ هذا المشروع في المستقبل القريب. ونتوقع تطورا إيجابيا لا سيما أن الشركة الروسية لا تزال في حقيقة الأمر منذ وقت بعيد مشاركا وحيدا في هذه المناقصة".

ووصل وفد رجال الأعمال الروس برئاسة ممثلي الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في 6 ديسمبر الجاري إلى الأرجنتيتن. وواستقبله الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فيرناندز أمس الثلاثاء.

المصدر: تاس