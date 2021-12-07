هل ستسبق الإمارات مصر في طرح عملة البوليمر لتحل بالمرتبة الثالثة عربيا؟

يبدو أن محاولات مصر أن تكون الدولة الثالثة عربيا في طرح عملة نقدية مصنوعة من البوليمر المقاوم للهلاك السريع بالسوق بات مهددة، بعد إعلان الإمارات عن إطلاق أول عملة بلاستيكية لها.

وقال المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع طباعة النقد في تصريح لموقع "القاهرة 24"، إن "طرح العملات البلاستيكية في السوق سيكون بالتزامن مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي في العاصمة الإدارية".

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وأضاف أن "تحديد موعد الافتتاح وتوقيت التعامل بالعملات البلاستيكية فئات 10 جنيهات و20 جنيها سيكون من خلال محافظ البنك المركزي طارق عامر، فهو المسؤول شخصيا عن هذا الحدث الكبير".

وتعتزم الإمارات طرح عملة الـ50 درهما المصنوعة من مادة البوليمر، للتداول في السوق المحلية في المستقبل القريب، وربما تكون هي الدولة الثالثة عربيا بعد الكويت والسعودية، إذا تأخر طرح العملة المصرية المصنوعة التي أعلن البنك المركزي عنها، وكان من المنتظر طرحها في الأسواق خلال الشهر الماضي.

وتستخدم نحو 25 دولة حول العالم مادة البوليمر في إصدار نقودها، وبينها أستراليا والصين وإنجلترا والبرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وكندا والهند وتايلاند وفيتنام ورومانيا وسيرلانكا وموريشيوس.

وتعد الكويت أول دولة عربية تصدر نقودا من البوليمر عام 2013، وبدأت السعودية في طرح أول عملة مصنوعة من البوليمر، فيما تعتزم مصر إصدارها خلال العام الجاري.

وأعلن البنك المركزي الإماراتي اليوم إصدار أول عملة بلاستيكية فئة 50 درهما مصنوعة من مادة البوليمر، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للإمارات.

المصدر: "القاهرة 24"