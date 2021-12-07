موسكو تتوسع في النقل.. افتتاح 10 محطات دفعة واحدة

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو اليوم الثلاثاء، 10 محطات جديدة في مترو العاصمة الروسية موسكو.

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وتم افتتاح محطات المترو الجديدة على الخط الدائري الكبير، بين المحطتين "منيفنيكي" و"كاخوفسكايا".

وقال الرئيس الروسي بهذه المناسبة: "اليوم يقام حدث مهم للغاية في موسكو على الرغم من أن الحدث يجري خلال أيام العمل من الأسبوع إلا أنه حدث احتفالي. يتم افتتاح حركة الركاب في قسم جديد من خط مترو (الخط الدائري الكبير) يتم إطلاق 10 محطات في وقت واحد".

كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في تنفيذ جميع خطط العاصمة موسكو لتطوير المترو. ووفقا لتصريحات سابقة لمحافظ مدينة موسكو سيرغي سابيانين فإنه من المخطط بحلول العام 2023 افتتاح 293 محطة في موسكو.

وكان الرئيس الروسي قد أطلق في نهاية شهر نوفمبر 2019 حركة المرور على الخط الأول المركزي للمترو الأرضي في موسكو.

المصدر: نوفوستي