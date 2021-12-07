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ماتفينكو تأمل بدعم الإمارات سعي روسيا لاستضافة معرض "إكسبو 2030"

مال وأعمال

ماتفينكو تأمل بدعم الإمارات سعي روسيا لاستضافة معرض
Sputnik
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، إنها تأمل بأن تدعم الإمارات بصوتها، الطلب الروسي لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، عند تحديد الدولة المستضيفة لهذه الفعالية.

وأضافت ماتفينكو، في كلمتها اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات: "نجحت روسيا في استضافة العديد من الأحداث الدولية، ونحن الآن نشارك في مسابقة المعرض العالمي "إكسبو 2030"، ونحن نأمل جدا في نيل صوتكم لصالح روسيا".

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وأشارت ماتفينكو، إلى الوفد الروسي برئاستها يعتزم زيارة معرض "إكسبو 2030"، خلال وجوده في الإمارات.

وقالت: "نتطلع بلهفة إلى هذه الفرصة لأننا سمعنا الكثير من المديح لهذا المعرض، الذي يتمتع بمقياس عالمي حقيقي. في يوم 4 ديسمبر تم افتتاح الجناح الروسي، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، تم تصنيف الجناح الروسي كواحد من أفضل الأجنحة وأكثرها زيارة". وشددت على أن نجاح "إكسبو 2020 "، يشهد على صحة اختيار الإمارات كدولة مضيفة له.

المصدر: تاس

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