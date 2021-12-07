روسيا.. إجمالي الغرامات المفروضة على غوغل وصل إلى 58 مليون روبل

قالت زلفيا غورنتشوك السكرتيرة الصحفية لمحكمة منطقة تاغانسكي بموسكو، إن قاضي محكمة الصلح في موسكو، فرض غرامة جديدة على غوغل بقيمة مليوني روبل /حوالي 30 ألف دولار/.

وذكرت السكرتيرة، أن سبب الغرامة كان وكالسابق، عدم إزالة المحتوى المحظور.

وأشارت غورنتشوك إلى أن المبلغ الإجمالي للغرامات المفروضة على الشركة الأمريكية في روسيا، ارتفع إلى 58 مليون روبل.

وأضافت: "بموجب قرار القاضي، تمت إدانة شركة غوغل بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية الروسي، وتم فرض غرامية مالية على الشركة بقيمة مليوني روبل".

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، غرمت المحكمة هذه الشركة، بمبلغ مليوني روبل أيضا وفق محضر مماثل، وكذلك وفق محضرين آخرين بمبلغ 10 ملايين روبل، وذلك لعدم حذفها روابط تحتوي على مواد ممنوعة في روسيا.

إقرأ المزيد

وبهذا الشكل، ارتفع حجم الغرامات المفروضة على غوغل إلى 58 مليون روبل.

ويشار إلى أن شركة غوغل، تماطل في حذف محتويات محظورة، بما في ذلك الدعوات إلى التطرف فضلا عن رفض توطين البيانات الشخصية للمواطنين الروس على خوادم في روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي