الرئيس الإيراني: البعض يحاول رفع أسعار العملات تزامنا مع المفاوضات

كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء أن هناك أشخاصا يحاولون رفع أسعار العملات بالتزامن مع المفاوضات الجارية في فيينا حول إحياء الصفقة النووية.

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وقال في كلمة ألقاها في جامعة الشريف التكنولوجية في طهران خلال زيارته لها بمناسبة عيد الطالب، إن أجهزة الاستخبارات الوطنية تتابع هذا الملف، مضيفا أن بعض هؤلاء الأشخاص مقيمون في الداخل، وبعضهم يتواجدون خارج إيران.

وتابع رئيسي أن هؤلاء "يريدون ربط المفاوضات بالاقتصاد الداخلي"، لكن "لا نرهن الاقتصاد ومعيشة المواطنين بالمفاوضات".

وبحسب الرئيس الإيراني فإن مصادر الدولة من العملات الأجنبية "في حالة جيدة وعلى عكس الأيام الأولى من تولينا الحكومة لسنا قلقين بشأن الوضع". وأضاف أن "مبيعات النفط أيضا في حالة جيدة على الرغم من التهديدات والعقوبات، وارتفع حجم صادرات النفط والمحروقات مقارنة بالفترة الماضية".

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني