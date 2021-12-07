مصر.. السكة الحديد تسعى لتوفير إنترنت مجاني "Wi-Fi" داخل قطارات الـ"vip"

تسعى هيئة السكة الحديد بمصر، إلى توفير خدمة إنترنت مجاني "Wi-Fi" داخل قطارات الـ"vip" العاملة بخطوط الصعيد وخط القاهرة - الإسكندرية والعكس، عبر التعاقد مع شركة لتوفير هذه الخدمة.

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وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن "مشروع توفير خدمه انترنت مجاني "Wi-Fi"، يعد أحد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور".

وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة أمام رواد السكة الحديد من المواطنين والسائحين.

وكشفت الهيئة أنه تم إطلاق الخدمة في محطة مصر برمسيس كتجربة، على أن يتم تعميمها تباعا على باقي الرئيسية على مستوى الجمهورية، حيث أن هذه الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة لكافة المواطنين.

المصدر: "اليوم السابع"