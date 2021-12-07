التبادل التجاري بين روسيا والصين ينمو بنسبة 33.6٪ منذ بداية العام

قالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن حجم التبادل التجاري مع روسيا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، نما بنسبة 33.6٪ على أساس سنوي، ووصل إلى 130.428 مليار دولار.

ووفقا لتقرير، نشر اليوم الثلاثاء على موقع هذه الإدارة، ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 31.3٪ وبلغت 59.44 مليار دولار، وزادت واردات السلع والخدمات الروسية بنسبة 35.5٪ لتصل إلى 70.987 مليار دولار.

وفقط في نوفمبر وحده، بلغ حجم التجارة بين الدولتين 14.744 مليار دولار.

وفي نهاية عام 2020 ، تراجعت التجارة بين البلدين بنسبة 2.9٪ إلى 107.76 مليار دولار.

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ويشار إلى أن سلطات روسيا والصين، كانت قد حددت مهمة زيادة حجم التجارة الثنائية، إلى 200 مليار دولار في السنة.

وذكر تقرير الجمارك الصينية، أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة نمت خلال الـ 11 شهرا من هذا العام بنسبة 30.2٪ على أساس سنوي، وبلغت 682.322 مليار دولار.

وخلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، ارتفع حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 31.3٪ وبلغ 5.471 تريليون دولار.

ووفقا للتقرير، ارتفع حجم الصادرات الصينية في الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 31.1٪ إلى 3.026 تريليون دولار. وزادت الواردات بنسبة 31.4٪ لتصل إلى 2.444 تريليون دولار.

المصدر: تاس