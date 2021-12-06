ارتفاع الأسهم الأوروبية مدفوعة بآمال أن يكون "أوميكرون" محدود الخطورة

ساعدت أسهم شركات السفر الأسهم الأوروبية في تسجيل بداية قوية هذا الأسبوع في ختام تعاملات الاثنين، بفضل الآمال في أن يكون متحور "أوميكرون" أقل فتكا من كورونا.

وبعد تراجعه لثلاثة أسابيع على التوالي، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.3 في المئة، وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا هو الخاسر الوحيد، مقتفيا أثر نظيره الأمريكي.

وتراجعت بعض المخاوف المتعلقة بـ"أوميكرون" بعد أن قال مسؤول صحي بجنوب إفريقيا إن السلالة الجديدة تسبب أعراضا خفيفة، في حين قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي لشبكة "سي.إن.إن" إنه لا توجد حتى الآن "درجة كبيرة من الشدة على ما يبدو" للمتحور الجديد.

ودفع ذلك مؤشر قطاع السفر والترفيه للارتفاع 3.9 في المئة مسجلا أفضل أداء منذ مايو.

المصدر: رويترز