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"قطر للطاقة" توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة "قطر للطاقة" اليوم الاثنين، أن شركة تابعة لها وقعت اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجموعة غوانغدونغ للطاقة الصينية.

وقالت "قطر للطاقة" إن شركة "راس لفان" للغاز الطبيعي المسال المحدودة قد أبرمت اتفاقية طويلة الأجل مع مجموعة غوانغدونغ للطاقة الصينية.

ووفقا لبيان نشرته "قطر للطاقة" فإنه بموجب الاتفاقية سيتم توريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى الصين على مدى 10 سنوات تبدأ في عام 2024.

المصدر: RT

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