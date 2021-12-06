مبيعات الأسلحة لكبرى الشركات الروسية تتراجع خلافا لشركات العالم

أظهر تقرير أن مبيعات الأسلحة لأكبر 9 شركات روسية في العام 2020 تراجعت مقارنة بالعام 2019، فيما ارتفعت مبيعات أكبر 100 شركة للأسلحة في العالم العام الماضي رغم جائحة كورونا.

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وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، في تقرير اليوم، إن حجم مبيعات الأسلحة لأكبر تسع شركات روسية انخفض في العام 2020 بنسبة 6.5% مقارنة بالعام 2019 وبلغ 26.4 مليار دولار.

ووفقا للبيانات فقد تراجعت مبيعات الأسلحة لأكبر تسع شركات روسية من 28.2 مليار دولار إلى 26.4 مليار دولار.

Global arms production was largely resilient against the #COVID19 pandemic and the resulting economic downturn. While the global #economy contracted by 3.1% in 2020, the aggregated arms sales of the Top 100 increased by 1.3%.



New SIPRI data out now ➡️ https://t.co/7HtPTj00HXpic.twitter.com/JUuxdiEl0V — SIPRI (@SIPRIorg) December 6, 2021

وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة في العالم ككل، أظهر التقرير أن أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفعت مبيعاتها بنسبة 1.3% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 إلى 531 مليار دولار.

وجاء ذلك على الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%، واحتلت 5 شركات أمريكية كبرى مرة جديدة الترتيب العالمي.

المصدر: RT + نوفوستي