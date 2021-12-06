الطاقة وإنتاج "سبوتنيك لايت".. أبرز نقاط مباحثات وزيري الخارجية والدفاع الروسيين في الهند

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للصحفيين اليوم الاثنين، بأن لدى روسيا والهند خططا ملموسة وطويلة الأجل للتعاون في مجال الطاقة النووية.

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وجاء ذلك عقب مباحثات أجراها لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع وزيري الدفاع والخارجية الهنديين في صيغة "2 + 2"، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند.

وقال لافروف، للصحفيين: "في الصباح كان لدينا اجتماع مع زميلينا الهنديين، ناقشنا خلاله القضايا الرئيسية، وخاصة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك الطاقة والهيدروكربونات والطاقة النووية، هناك خطط محددة وواعدة إلى حد ما".

كذلك تمت مناقشة التعاون الثنائي في المجال الإنساني. وقال لافروف: "لقد أولينا اهتماما أيضا للتعاون في المجال التعليمي والعلمي والعلاقات الثقافية".

إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" في الهند

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى المفاوضات تقترب من نهايتها بشأن إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا في الهند. وذكر أنه يجري تنفيذ الاتفاق المتعلق بإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في الهند.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أصدرت لجنة متخصصة في الهند الإذن بإجراء تجارب مؤقتة للمرحلة الثالثة للقاح "سبوتنيك لايت"، وفي حال موافقة الهند سيصبح "سبوتنيك لايت" أول لقاح مكون من جرعة واحدة يستخدم في الأراضي الهندية.

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح روسي تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

المصدر: تاس