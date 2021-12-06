تعاون استراتيجي.. مسؤول روسي يتحدث عن مجالات التعاون في صناعة أسلحة مع الهند

تحدث ألكسندر ميخيف المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت"، المسؤولة عن إدارة معظم صادرات الأسلحة الروسية، عن نتائج الاجتماع مع الجانب الهندي حول التعاون التقني العسكري.

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وانعقد اليوم اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والهند حول التعاون التقني العسكري، والذي جرى برئاسة وزيري دفاع البلدين، ويأتي ذلك في إطار زيارة يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند.

وخلال حديث مع RT، اعتبر ميخيف اجتماع اليوم بالمهم وخاصة في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم، وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تم رسم أوجه التعاون في المجال التقني العسكري بين البلدين للسنوات القادمة.

وأضاف أن موسكو ونيودلهي تواصلان التعاون في مجال إنتاج المقاتلة الروسية "سو-30" في الهند، كذلك تتم مناقشة برنامج تحديث مقاتلات "ميغ 29"، ونواصل التعاون في مجال الصناعة المشتركة للدبابة "تي 90" وتحديث دبابات من طراز "تي 72".

وعن أهمية الهند كشريك لروسيا في المجال التقني العسكري، أشار إلى أن الهند تعد واحدة من الشركاء الاستراتيجين لروسيا، إذ أن حجم حقيبة الطلبات العسكرية معها يقدر بنحو 15 مليار دولار.

وأضاف ميخيف أن روسيا والهند تستخدمان العملات الوطنية في صفقات الأسلحة بين البلدين في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، والتي تطال صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

المصدر: RT